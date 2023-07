Grandi promozioni interessano il fronte della telefonia anche in questa stagione estiva ed in questo mese di luglio. I clienti che scelgono di cambiare offerte possono beneficiare di promozioni sempre più low cost. Iliad, ovviamente, in questo scenario ha un ruolo da protagonista assoluto.

Il provider francese, da tempo, non è più attivo solo sul fronte della telefonia mobile, ma occupa uno spazio primario anche nel mercato della Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Proprio le promozioni per la Fibra ottica rappresentano oggi un grande fiore all’occhiello di Iliad. In linea con quanto già previsto per le ricaricabili, gli utenti possono scegliere una tariffa di telefonia fissa a costi più che competitivi.

La migliore proposta in casa Iliad sotto questo punto di vista resta la Iliad Box. I clienti che attivano questa promozione avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di connessione illimitata per internet con le velocità della Fibra, sino a 4 Gbps. Il costo finale della tariffa sarà di 24,99 euro al mese.

Per i clienti sarà inoltre possibile uno sconto ulteriore. In caso di associazione di una ricaricabile per la telefonia mobile, infatti, il prezzo per la promozione di telefonia fissa scenderà a soli 19,99 euro al mese.

Sul fronte delle ricaricabili, è bene ricordare una proposta limited edition del gestore francese, la Flash 130. Quest’offerta prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 130 Giga per internet al costo di 8,99 euro al mese.