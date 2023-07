Tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per attivare una promozione di casa Iliad devono assolutamente drizzare le orecchie, perché solamente oggi, 6 luglio 2023, sarà possibile attivare l’offerta da 130GB al mese.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere presso gli altri operatori, anche virtuali nell’ultimo periodo, l’attivazione non presenta vincoli o limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che l’accesso è possibile a prescindere dalla provenienza contrattuale, o anche più semplicemente su nuova numerazione. I costi iniziali sono veramente molto ridotti, bastano 9,99 euro, a cui aggiungere ovviamente il necessario per coprire la prima mensilità.

Iliad, ecco il dettaglio dell’offerta

La Flash 130 è una promozione lampo, che Iliad decide di mettere a disposizione per cercare di invogliare più utenti possibili ad attivare una nuova SIM ricaricabile. Il suo costo fisso è di 8,99 euro al mese, con rinnovo automatico e pagamento tramite il credito residuo, senza vincoli di durata (ovvero il prezzo è valido per sempre, non assisterete a rimodulazioni contrattuali).

Il bundle incluso all’interno della promo stessa è comunque molto vario, infatti si parte da 130GB al mese, con navigazione in 4G+, a cui aggiungere comunque i soliti contenuti: illimitati minuti e SMS, che gli utenti possono tranquillamente utilizzare per contattare ogni numero di telefono in Italia.

La richiesta di attivazione, come ben sapete ormai, può essere presentata senza problemi sul sito ufficiale dell’azienda, oppure recandosi personalmente presso una delle tante IliadBox presenti sul territorio.