La serie HONOR 90, l’ultima novità del marchio tecnologico globale HONOR, arriva nei mercati europei con la promessa di offrire la migliore fotocamera della categoria e funzionalità intelligenti per immortalare i momenti più spontanei e diffondere positività.

La serie HONOR 90, che include HONOR 90 e HONOR 90 Lite, è progettata per la generazione always-on. Con opzioni di memoria di 8+256GB e 12+512GB, la serie è dotata di una fotocamera principale da 200MP e di un display quad-curvo leader nel settore con tecnologia eye-comfort. Queste caratteristiche avanzate permettono agli utenti di catturare le loro avventure quotidiane con dettagli eccezionali e di condividere queste esperienze emozionanti con i propri cari.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co., ha sottolineato l’impegno di HONOR nel fornire ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di cogliere l’attimo e condividere le loro emozioni. “La serie HONOR 90 offre straordinarie innovazioni nella fotocamera e soluzioni di visualizzazione incentrate sull’uomo, oltre a prestazioni velocissime grazie all’hardware di punta e al nostro MagicOS. Questo dispositivo delizierà i consumatori di tutto il mondo con la sua esperienza eccezionale, in particolare i creatori di contenuti alla ricerca di un partner intelligente e affidabile per documentare le loro vite emozionanti.”

La serie HONOR 90 è la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo tecnologicamente avanzato che combina funzionalità intelligenti e prestazioni di alto livello.

HONOR 90: fotocamera potente e versatile per catturare foto e video eccellenti

Il sistema di fotocamera tripla di HONOR 90, composto da una fotocamera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP, offre una versatilità senza precedenti per catturare immagini eccezionali. Grazie alla fusione multi-frame, all’algoritmo di riduzione del rumore e al pixel binning, la fotocamera principale da 200 MP produce foto HDR di alta qualità e scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

HONOR 90 introduce la nuova modalità Ritratto, che consente agli utenti di creare ritratti straordinari con dettagli del viso ben definiti, tonalità della pelle accurate e un effetto bokeh autentico. Questa modalità supporta anche l’acquisizione con zoom 2X per mettere in risalto il soggetto inquadrato.

La fotocamera frontale da 50MP di HONOR 90 cattura selfie dettagliati, rendendo questo dispositivo la scelta perfetta per i creatori di contenuti emergenti.

Pensato per i vlogger, HONOR 90 offre funzionalità di intelligenza artificiale (AI) per la riduzione del rumore nei video e la raccomandazione delle modalità video, oltre all’AI Vlog Assistant che consente di creare un video di 15 secondi pronto per i social media con pochi tocchi. Con una riduzione del rumore omnidirezionale e un rapporto segnale/rumore di 20 dB, HONOR 90 offre una qualità audio che si avvicina a quella di un registratore professionale, permettendo di catturare voci chiare senza distrazioni.

HONOR 90 è il dispositivo ideale per coloro che cercano una fotocamera potente e versatile per catturare foto e video di alta qualità.

Esperienza di visione coinvolgente con HONOR 90

HONOR 90 è dotato di un display flottante quad-curvo da 6,7 pollici, offrendo una risoluzione elevata di 2664×1200, una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori. Queste caratteristiche portano alla vita contenuti visivi con colori straordinari e nitidezza unica. Inoltre, con una luminosità HDR di picco di 1600 nits, HONOR 90 assicura una leggibilità del display ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Il display di HONOR 90 è veloce e reattivo, con una frequenza di aggiornamento dello schermo adattiva fino a 120Hz. Questa frequenza viene regolata dinamicamente in base ai contenuti visualizzati, bilanciando fluidità visiva e durata della batteria. Grazie al supporto HDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, HONOR 90 offre un’esperienza multimediale eccezionale, sia in viaggio che a casa.

HONOR 90 riflette l’impegno di HONOR per una tecnologia incentrata sull’uomo, offrendo funzioni per il comfort degli occhi sviluppate dai leader del settore. Con la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e un livello di dimming privo di rischi, HONOR 90 è ideale per la generazione attuale che trascorre molte ore a guardare contenuti sui propri smartphone. Il display supporta la più alta frequenza di dimming PWM (Pulse Width Modulation) del settore, pari a 3840 Hz, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi quando è impostato a bassa luminosità. Inoltre, il display è dotato di Dynamic Dimming che simula la luce naturale per alleviare l’affaticamento degli occhi e della tecnologia Circadian Night Display di HONOR che filtra la luce blu e favorisce la naturale secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno notturno degli utenti.

Design sofisticato ispirato all’artigianato di lusso con HONOR 90

HONOR 90, ispirato all’alta moda e all’artigianato dei gioielli di lusso, esprime eleganza con il suo corpo sottile di 7,8 mm e leggero di 183g. I bordi lisci e arrotondati che avvolgono lo smartphone lo rendono piacevole da tenere in mano e da vedere, mentre il vetro rinforzato offre agli utenti la sicurezza di un dispositivo costruito per durare. Sul retro, HONOR 90 presenta l’iconico design Dual Ring della Serie N, con elementi arrotondati realizzati con tecniche di taglio precise che producono una lucentezza brillante, aggiungendo un ulteriore tocco di eleganza allo smartphone.

Durata della batteria eccezionale e prestazioni rapide con HONOR 90

HONOR 90 è dotato di una batteria di grande capacità da 5000 mAh, che supporta l’uso per tutto il giorno. Con una singola carica, lo smartphone può fornire fino a 19,5 ore di streaming video locale continuo. Quando la batteria è scarica, gli utenti possono ricaricarla al 45% in soli 15 minuti con HONOR SuperCharge da 66W, minimizzando i tempi di inattività.

Rapido ed efficiente, HONOR 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che offre una GPU migliorata del 20% e prestazioni AI superiori del 30% rispetto al suo predecessore. La temperatura interna è gestita da una camera di vapore più grande del 147%, che facilita un’efficiente dissipazione del calore e permette a HONOR 90 di rimanere fresco al tatto anche sotto carico.

Esperienza personalizzata con HONOR MagicOS 7.1 su HONOR 90

HONOR 90 e HONOR 90 Lite, con l’ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13, offrono una serie di funzioni avanzate come Magic Text, che forniscono un’esperienza di vita intelligente e massimizzano la produttività.

Magic Text riconosce in modo intelligente il testo in un’immagine e permette agli utenti di interagire direttamente con le informazioni importanti. Ad esempio, quando Magic Text identifica un numero di telefono, gli utenti possono toccarlo e scegliere un’azione dal menu, come chiamare, inviare un messaggio o salvare il numero. Magic Text può anche identificare indirizzi e-mail e link a siti web, facilitando l’accesso a servizi importanti. La modalità di riconoscimento e scansione del testo è immediatamente accessibile attraverso il mirino digitale.

Debutto globale di HONOR 90 Lite: un dispositivo multifunzione elegante

Lanciato insieme a HONOR 90, HONOR 90 Lite è un dispositivo multifunzione elegante che offre un incredibile sistema di fotocamere, un display di alta qualità e una serie di funzioni intelligenti per un’esperienza d’uso ottimizzata.

HONOR 90 Lite migliora l’esperienza fotografica con una fotocamera principale posteriore da 100MP con apertura f/1.9, una fotocamera Wide & Depth da 5MP e una fotocamera Macro da 2MP, per catturare sia maestosi paesaggi che primi piani dettagliati. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale da 16MP offre autoritratti accattivanti con dettagli nitidi e colori vivaci.

Il display senza bordi da 6,7 pollici di HONOR 90 Lite offre una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz, garantendo un’esperienza visiva estremamente fluida. Il display ha anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e, come HONOR 90, supporta una serie di soluzioni di protezione degli occhi, tra cui Dynamic Dimming e Circadian Night Display.

HONOR 90 Lite è alimentato dal sistema MediaTek Dimensity 6020 5G e da una batteria da 4500 mAh. Gli utenti che amano avere i propri contenuti multimediali sempre a portata di mano possono sfruttare appieno la memoria da 8 GB e l’ampia unità di archiviazione da 256 GB dell’HONOR 90 Lite, che può conservare localmente un gran numero di immagini, canzoni o video HD. HONOR 90 Lite è inoltre dotato di HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnologia HONOR che trasferisce una parte della memoria flash alla RAM, permettendo di estendere 8GB di RAM a 13GB di RAM.

Costi e disponibilità di HONOR 90 e HONOR 90 Lite

HONOR 90 è disponibile nelle versioni 8+256GB a €549,90 e 12+512GB a €599,90, in una varietà di colori alla moda come Midnight Black, Emerald Green e Diamond Silver. Sul sito Hihonor.com, è possibile approfittare di un’offerta speciale per acquistare HONOR 90 8+256GB e HONOR 90 12+512GB ai prezzi ridotti di €499,90 e €559,90 rispettivamente. Inoltre, è disponibile un ulteriore coupon di €100, che riduce il prezzo finale a €399,90 e €449,90. Dal 6 al 31 luglio, o fino a esaurimento scorte, è possibile acquistare HONOR 90 8+256GB e HONOR 90 12+512GB con un bundle che include una Cover TPU, HONOR SuperCharge da 66W e Protezione Schermo per 6 mesi.

HONOR 90 Lite è disponibile a partire da €299,90, in tre diverse colorazioni: Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black. È possibile acquistare HONOR 90 Lite in bundle con Earbuds X5 a €299,90 seguendo questo link.

La serie 90 sarà disponibile presso tutti i rivenditori della grande distribuzione.

