Folletto VR7s, ufficiale il nuovo robot aspirapolvere smart

Vorwerk ha oggi ufficializzato il Folletto VR7s, il nuovo robot aspirapolvere smart, pensato per completare la proposta Folletto VK7s, in quanto entrambi possono essere raccolti in un’unica unità di ricarica, facilitando così il posizionamento all’interno della propria abitazione.

Il mercato dei robot aspirapolvere è in aumento in Italia, lo dimostrano gli ultimi studi di Vorkwerk, che hanno registrato una crescita del 50% nel 2021, oltre alle varie ricerche di mercato pubblicate nell’ultimo periodo. Per questo motivo l’azienda ha deciso di rinnovare il proprio modello, lanciato Folletto VR7s, la soluzione perfetta per gli utenti che vogliono ottimizzare le tempistiche di pulizia dell’abitazione. Lo svuotamento della base di ricarica, completamente ridisegnata, è da completare dopo intervalli temporali più lunghi, dato il suo essere automatico. Allo stesso modo le performance sono state incrementate, con una ventola più efficiente e silenziosa, la spazzola principale più lunga sul mercato, affiancata da una laterale perfetta per pulire ogni angolo; il tutto senza perdere di vista il classico design a D, una forma che gli permette di rimuovere la polvere praticamente ovunque.

Folletto VR7s – le tecnologie integrate

La pulizia è migliorata, garantendo la rimozione del 93% della polvere su legno duro e del 60% sulla moquette, grazie anche all’incremento automatico della potenza, utilissimo nella maggior parte delle occasioni. Le operazioni sono svolte dal Folletto VR7s in autonomia, offrendo comunque una serie di funzioni molto interessanti: pulizia multi-zona, evitare gli ostacoli in modo intelligente e mappare lo spazio, tutte sfruttando la tecnologia LiDAR, integrata con i sensori anticaduta (nella parte inferiore) per evitare che possa ruzzolare dalle scale, ed il nuovissimo sensore ToF (anteriormente) per una maggiore precisione nella rilevazione degli ostacoli (funziona anche al buio completo).

La spazzola principale, come anticipato, è la più grande del mercato raggiungendo la lunghezza di 26,3 centimetri, con la caratteristica forma a V per la migliore efficienza possibile, affiancata da una spazzola laterale a setole corte. Una volta terminata la pulizia, il Folletto VR7s torna alla base di ricarica con svuotamento automatico, inserendo la sporcizia nel sacchetto filtro HEPA certificato per le allergie (il sacchetto filtro andrà cambiato ogni 2-3 mesi). L’autonomia è molto buona con la batteria che dovrebbe garantire circa 140 minuti di utilizzo in modalità ECO, coprendo un’area di circa 80 metri quadrati (la ricarica completa richiede 4 ore circa, ma può interrompere autonomamente la pulizia per ricaricarsi).

Al momento attuale non sono stati forniti dettagli in merito al prezzo, l’acquisto potrà essere completato solamente tramite la rete di promotori e agenti dell’azienda.