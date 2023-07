State pensando di acquistare un proiettore per godervi un’esperienza cinematografica a casa, ma anche durante le vacanze? Allora non possiamo che segnalarvi questa interessantissima offerta di Amazon, che dal 8 al 16 luglio vi propone il Dangbei Mars Pro con un incredibile sconto.

La promozione fa precipitare il prezzo da 1799€ a soli 1349€, permettendovi di risparmiare ben 450€ attraverso la pagina ufficiale di Amazon. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon ha sempre delle ottime promozioni!

Il Dangbei Mars Pro è un proiettore 4K laser con sistema operativo Android, che offre una serie di caratteristiche di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. Con 3200 ANSI lumen, 4K nativo, compatibilità con HDR10, e sistema audio Dolby Digital integrato, questo proiettore si distingue per la sua luminosità e qualità video. Sicuramente è un ottimo compagno soprattutto se ci piace vedere i film a casa con la qualità del cinema o si vuole stupire i propri amici giocando alla PlayStation grazie alle porte HDMI integrate.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, 246 x 209 x 173 mm, e il suo peso di 4.6 Kg, il Mars Pro non rinuncia a nessuna delle caratteristiche tecniche che ci si aspetta da un proiettore di alta qualità. Grazie ai sistemi di correzione automatica integrati, l’installazione del Mars Pro è un gioco da ragazzi: basta posizionarlo, puntarlo su una superficie e accenderlo per attivare l’ottimo sistema di auto-focus automatico e la correzione trapezoidale.

Il Mars Pro è dotato di un chip WiFi ad alta velocità, che vi permetterà di proiettare in modalità wireless video e immagini direttamente dal vostro smartphone, tablet o laptop. La massima qualità audio è garantita dai doppi altoparlanti surround stereo HiFi integrati, ma con il Bluetooth 5.0 potrete connettere al proiettore i vostri altoparlanti o cuffie, per un’esperienza audio ancora più coinvolgente e immersiva.

Sempre restando in tema di connettività, il Mars Pro dispone anche di porte audio USB/HDMI per collegarlo a tantissimi dispositivi, incluse le console di ultima generazione! In questo modo potrete godervi i vostri film, programmi e videogiochi preferiti su uno schermo decisamente più grande di una smart TV e a un prezzo molto più basso.

Tutte queste funzioni sono racchiuse in un formato incredibilmente compatto e leggero, dato che il Mars Pro pesa meno di 5kg. Semplice da usare e comodissimo da portare sempre con voi, questo proiettore portatile è perfetto in ogni occasione, sia a casa che in vacanza. Non perdete l’occasione di acquistarlo a un prezzo così basso!

Nello stesso periodo, anche il prezzo del Dangbei Neo scenderà a soli 594€, permettendovi di risparmiare 105€ attraverso la pagina ufficiale di Amazon. Questa è un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di un proiettore di alta qualità a un prezzo accessibile. Per non perdervi l’offerta salvate l’articolo ed iscrivetevi al nostro canale Telegram per non perdere le offerte del Prime Day.