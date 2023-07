Il mese di luglio è iniziato da pochi giorni ma il colosso americano Microsoft ha già inaugurato il nuovo mese con una valanga di offerte interessanti. Per tutti i videogiocatori che possiedono una console Xbox, ora sono infatti disponibili su Xbox Store diversi videogiochi con dei super sconti che arrivano addirittura al 90%. Si tratta di titoli decisamente interessanti e che a questi prezzi sono difficili da farsi sfuggire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, al via a luglio numerose offerte e sconti su tanti videogiochi

È da poco iniziato luglio, eppure sono già incominciate diverse promozioni interessanti. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni il colosso americano Microsoft ha deciso di rendere disponibili su Xbox Store svariati sconti ed offerte. In questo modo, gli utenti interessati potranno portarsi a casa titoli di un certo spessore ad un ottimo prezzo. Si tratta infatti di sconti decisamente accattivanti e che in alcuni casi arrivano addirittura al 90%.

Le offerte appartengono sia alla Promozione Gold e Game Pass Ultimate, mentre alcune sono inoltre disponibili indistintamente per tutti gli utenti. Tra i titoli proposti con uno sconto assurdo del 90% abbiamo ad esempio il videogioco Ride. Per tutti gli amanti della saga di Assassin’s Creed, è poi al momento disponibile il videogioco Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition. Quest’ultimo è infatti al momento disponibile con uno sconto del 70% rispetto al suo prezzo di listino. La lista è ovviamente lunga. Per scoprire tutti i videogiochi in sconto, vi invitiamo a seguire il seguente link.