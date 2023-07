WindTRE DOWN a luglio su rete fissa e mobile, cosa è successo

L’ultima settimana non sarebbe stata molto clemente con gli utenti del mondo WindTRE. Il famoso gestore infatti avrebbe registrato le lamentele di tantissimi utenti soprattutto durante la scorsa domenica, il 2 luglio 2023. Durante le prime ore del pomeriggio infatti sarebbero state tantissime le segnalazioni inoltrate al celebre portare DownDetector, sul quale si sarebbe raggiunto il numero di 174 post solo intorno alle prime ore del pomeriggio.

I problemi avrebbero colpito sia la rete fissa che quella mobile, con numeri davvero incredibili. Il 43% degli utenti avrebbe segnalato dei guasti alla linea internet del proprio smartphone, mentre il 27% avrebbe lamentato problemi alla rete internet in casa. Il 30% delle segnalazioni restanti invece avrebbe segnalato una sorta di down totale sia per la connessione web che per le abitazioni.

WindTRE: il problema ha riguardato l’intero territorio nazionale, ecco tutti i dettagli in merito

La mappa delle segnalazioni offerta come di consueto da DownDetector, avrebbe fatto notare che il problema era diffuso equamente in tutta Italia, senza localizzare solo alcune regioni specifiche. I picchi sono stati registrati infatti nelle principali città italiane, come Bari, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Milano e Venezia. Si è trattato quindi di un problema generale accorso alla rete di WindTRE.

Non sono state rilasciate al momento dichiarazioni da parte del gestore in merito al problema, il quale però fortunatamente sarebbe rientrato già il giorno seguente. Gli utenti non hanno quindi avuto modo di sapere se si trattasse di un intervento programmato o di un improvviso attacco che ha coinvolto l’intera rete nazionale per quanto concerne WindTRE.