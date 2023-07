WhatsApp, sarà possibile trasferire le conversazioni con un QR code

WhatsApp continua a migliorarsi con nuovi aggiornamenti che stanno piacendo tantissimo agli utenti. Proprio durante l’ultimo periodo sono arrivate delle nuove aggiunte che hanno contribuito a migliorare alcune funzionalità e ad aggiungerne tante altre, le quali si stanno dimostrando molto utili secondo il parere del pubblico.

Durante le ultime ore inoltre WhatsApp avrebbe introdotto una nuova funzione utile per il trasferimento della cronologia delle chat. Per la gioia degli utenti infatti il processo è stato sensibilmente semplificato, siccome adesso basterà molto meno per trasferire tutto da un telefono all’altro. Servirà semplicemente inquadrare un codice QR sul vecchio smartphone, il quale conterrà interamente la cronologia di tutte le chat incluse nell’ultimo backup. Lo smartphone che utilizzerete per inquadrare quel codice, riceverà tutto tramite tecnologia Wi-Fi Direct.

WhatsApp: trasferimento chat con codice QR ma solo tra dispositivi dello stesso OS

Al momento si tratta di una funzionalità ancora in via di distribuzione. L’aggiornamento almeno per il momento riguarda solo la versione beta di WhatsApp e riguarda i trasferimenti tra smartphone appartenenti allo stesso sistema operativo. Non si potrà dunque passare alcuna conversazione da Android ad iOS e viceversa.

Il modo per avviare il procedimento sarà molto semplice: bisognerà entrare nelle impostazioni di WhatsApp e scegliere la voce “Chat“. In seguito comparirà il collegamento denominato “Trasferimento Chat“, dove gli utenti potranno capire se la nuova funzionalità sarà disponibile. Ovviamente servirà rispettare una serie di criteri per avviare il procedimento di trasferimento delle chat, come ad esempio avere l’ultima versione di WhatsApp installata su entrambi gli smartphone.