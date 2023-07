SPID addio, arriva l'identità digitale europea

L’Unione Europea sembra essere decisa ormai ad eliminare uno dei sistemi più utilizzati durante gli ultimi anni, ovvero lo SPID. Il Parlamento europeo e il Consiglio avrebbero raggiunto infatti un accordo in merito alla composizione del nuovo quadro normativo riguardante l’identità digitale europea. Del resto si vociferava da tempo di un intervento imminente da parte dei vertici.

Basterà quindi una sola identità per riuscire ad accedere a tutti i sistemi pubblici di livello europeo. La modifica riguarderà sia persone che imprese. Il nuovo regolamento porterà a cittadini residenti un nuovo strumento di identità digitale armonizzato. Tutti saranno in possesso di un wallet che consisterà in uno strumento di identificazione. L’obiettivo principale è quello di offrire a tutti un livello di sicurezza estremamente elevato per proteggere qualsiasi informazione memorizzata all’interno di questo nuovo portafoglio digitale. Il suo nome sarà EU Digital Wallet.

Addio allo SPID, arriva il nuovo EU Digital Wallet disponibile per persone ed imprese

Oltre a questa grande novità gli utenti a breve avranno anche la possibilità di firmare elettronicamente senza dover pagare. Con questo nuovo regolamento sono stati ampliati anche i servizi fiduciari.

A rilasciare alcune dichiarazioni effettivamente molto chiare è stato il ministro svedese della pubblica amministrazione Erik Slottner:

“Sempre più persone utilizzano la propria identità e le proprie credenziali nei contatti quotidiani con soggetti pubblici e privati. Un portafoglio europeo di identità digitale è pertanto indispensabile. In questo modo, entro il 2030 almeno l’80% dei cittadini dell’Ue dovrebbe poter utilizzare una soluzione di identificazione digitale per accedere ai servizi pubblici essenziali”.