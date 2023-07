Smartphone radioattivi, questi modelli potrebbero distruggerci la vita

L’uso diffuso degli smartphone ha inevitabilmente portato a un’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. Nonostante le preoccupazioni siano moderate, è prudente esserne consapevoli. L’Ufficio Federale per la Protezione dalle Radiazioni in Germania, noto come Bundesamt für Strahlenschutz, monitora attentamente le emissioni dei vari modelli di smartphone, pubblicando un elenco aggiornato dei dispositivi più pericolosi.

Smartphone radioattivi: la classifica dei migliori e i peggiori

Le radiazioni elettromagnetiche emesse da un dispositivo vengono misurate utilizzando l’indice SAR (Specific Absorption Rate), che esprime l’energia assorbita dal nostro corpo quando usiamo un dispositivo dotato di antenna. Nonostante il valore sia solitamente indicato nel manuale dello smartphone, spesso viene trascurato dagli utenti a causa della sua posizione poco evidente. Pertanto, gli elenchi come quello fornito dal Bundesamt für Strahlenschutz si rivelano particolarmente utili.

In Europa, il limite massimo di radiazioni che un dispositivo può emettere è di 2 W/kg per la testa e 4 W/kg per il corpo. L’elenco viene aggiornato annualmente con i dati dei nuovi modelli di smartphone. Tra i dispositivi che emettono più radiazioni, figurano molti modelli Samsung, come il Galaxy S22 (1,21 SAR), S22 Ultra (1,05 SAR) e A52 5G (1,05 SAR). Ma anche il Realme GT Neo 2 (1,19 SAR) e il OnePlus Nord CE 2 (1,02 SAR).

Gli smartphone Google Pixel 6 e 6 Pro presentano valori di 1,00 e 0,99 SAR rispettivamente, mentre gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max hanno entrambi un valore SAR di 0,99 per la testa. Tra i modelli più vecchi, alcuni iPhone hanno valori di SAR particolarmente elevati, come l’iPhone 7 (1,37 SAR), 7 Plus (1,34 SAR) e 8 (1,35 SAR). Altri dispositivi con punteggi alti includono l’ASUS Zenfone 6 (1,57 SAR), Google Pixel 3 XL (1,39 SAR), e diversi modelli Xiaomi della linea Mi con punteggi superiori a 1,40.

Il Samsung Galaxy M12 (0,54 SAR) e S22+ (0,57 SAR) invece sono tra i dispositivi più recenti con i valori SAR più bassi. Altri dispositivi includono i modelli Xiaomi 11T, 11 Lite e Redmi Note 11, tutti con valori SAR inferiori a 0,60, così come il POCO M4 Pro 5G.