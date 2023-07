Acquistare uno smartphone a rate sfruttando le offerte proposte dai vari operatori telefonici è spesso la soluzione più conveniente, soprattutto nel caso in cui si desideri ottenere un top di gamma dalla cifra non del tutto indifferente. Tutti i gestori consentono ormai di abbinare alle loro offerte un supplemento mensile tramite il quale la saldare la spesa prevista per lo smartphone ma solo WindTre offre ai suoi clienti uno smartphone 5G GRATIS!

WindTre Full 5G Summer: imperdibile offerta con smartphone incluso!

La WindTre FULL 5G Summer è la nuova offerta dedicata a tutti i nuovi clienti che vogliono ricevere uno smartphone gratis.

In occasione dell’estate, WindTre ha aggiornato la sua vecchia offerta proponendo ai clienti una maggiore quantità di Giga di traffico dati e uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero.

I nuovi clienti possono ottenere la tariffa a un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese così da ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Lo smartphone non prevede spese extra ma qualora si volesse ottenere un dispositivo differente sarà necessario consultare il listino del gestore per conoscere gli eventuali costi aggiuntivi.

La tariffa include tutti i servizi utili, compreso il servizio Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento contattando il 159.

WindTre permette di attivare la sua offerta online e presso i punti vendita ma richiede il pagamento delle spese esclusivamente tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.