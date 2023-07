Richiami alimentari, strage di prodotti contaminati da batteri e sostanze pericolose

Questa settimana, il Ministero della Salute italiano ha identificato una serie di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la salute umana e ha provveduto al loro ritiro dai supermercati. Questi includono fagioli, mortadella, farina e molto altro.

Richiami alimentari: allarme rosso nei supermercati per una serie di prodotti pericolosi

L’operatore di controllo alimentare ha scoperto una serie di problemi con questi prodotti, che vanno dalla presenza di sostanze chimiche non ammesse nell’Unione Europea alla possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gravi infezioni alimentari. Alcuni prodotti sono stati ritirati a causa di errori di produzione, come il calibro non conforme nei fagiolini surgelati.

Tra i prodotti ritirati ci sono l’integratore alimentare Restax Effluvium di Wikenfarma, i fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale SNC Ottaviano, la mortadella delicata Freschi per te di Aldi, il tè 1.2 TEAPOT-TEHIERECROME-ROYAL SUISS, la farina di mais per polenta istantanea di In’s e i fagiolini finissimi surgelati di In’s.

Il Ministero della Salute e le aziende coinvolte stanno lavorando insieme per limitare i danni e assicurare che i prodotti non idonei vengano rimossi dagli scaffali dei supermercati. Se avete acquistato uno di questi prodotti, è consigliato non consumarlo e riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

Ricordiamo che il Ministero della Salute continua a monitorare attentamente i prodotti alimentari disponibili sul mercato per garantire la sicurezza dei consumatori. Inoltre è importante per i consumatori rimanere informati sui richiami di prodotti alimentari e controllare regolarmente il sito del Ministero della Salute per gli aggiornamenti.