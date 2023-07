Nokia ha sempre avuto un’ottima reputazione per la sua produzione di telefoni cellulari di alta qualità e duraturi, ed il Nokia 2660 Flip non fa eccezione. Questo telefono cellulare (standard vecchio tipo, ossia non smartphone) è progettato per essere semplice e facile da usare, con un grande display e pulsanti di dimensioni generose che facilitano la composizione dei messaggi e la conversazione via rete SIM.

Confezione di vendita

La confezione di vendita del Nokia 2660 Flip è progettata con la stessa attenzione al dettaglio e alla qualità che caratterizza il telefono stesso. All’apertura della scatola, sarà possibile trovare il telefono, accuratamente imballato per garantire la sua sicurezza durante il trasporto. Oltre al telefono, la confezione include un caricabatterie per mantenere il tuo telefono sempre carico e pronto all’uso. Presente anche un manuale utente, che fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il telefono.

Nokia 2660 Flip: funzionalità e caratteristiche

Il Nokia 2660 Flip è un vero e proprio ritorno alla semplicità. E’ in grado effettuare chiamate, inviare messaggi e scattare foto, ma non si ferma qui. È dotato di una torcia e una radio FM ed offre altre funzionalità utili senza l’aggiunta di complicazioni inutili. Non c’è bisogno di preoccuparsi delle notifiche che distraggono o della paura di rimanere senza batteria, poiché questo telefono offre una durata della batteria che dura per giorni (circa una settimana per il nostro utilizzo).

Inoltre, offre la libertà dai social media e la possibilità di godere della fotografia retrò. Può essere un pro o un contro, dipende dai punti di vista. Diciamo che se vi serve un po’ di detox tecnologico potrebbe fare al caso vostro. Tralasciando l’ironia, questo Flip di Nokia può davvero tornare utile in alcune situazioni, come muletto per il mare oppure come telefono da regalare ai propri genitori/nonni.

Facilità d’uso

Il Nokia 2660 Flip è stato progettato pensando alla facilità d’uso. I pulsanti di grandi dimensioni e lo schermo ampio rendono semplice l’invio di SMS e la realizzazione di chiamate. Inoltre, è compatibile con apparecchi acustici, cosa davvero interessante, combinando impostazioni audio a voce più alta per una qualità ottimale delle chiamate.

Funzionalità aggiuntive

Per gli amanti della musica e delle trasmissioni via radio, il Nokia 2660 Flip offre una radio FM che può essere ascoltata con o senza auricolari. È, infatti, presente un jack per le cuffie da 3.5 mm. Questo telefono è anche dotato di un pulsante dedicato per chiamare i contatti di emergenza. Funzione fondamentale per le persone più in là con l’età o per chi necessita di assistenza speciale. In termini di affidabilità e resistenza, infine, il Nokia 2660 Flip è rigorosamente testato per durare. Proprio come in passato i mitici Nokia.

Conclusioni

In conclusione, il Nokia 2660 Flip è un telefono cellulare che offre semplicità e funzionalità. È un ritorno alla telefonata e al messaggio classico, con l’aggiunta di alcune funzionalità (leggermente smart) utili. Se siete alla ricerca di un telefono che permetta di rimanere in contatto senza l’ansia dei moderni smartphone, il Nokia 2660 Flip potrebbe essere la scelta giusta. Il prezzo è di 79 euro di listino, su Amazon è possibile trovarlo a circa 75 euro. Forse unica vera pecca per un telefono di questo tipo.