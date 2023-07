Il trucco della ciabatta per il risparmio sulla bolletta della luce sta spopolando sul web negli ultimi giorni.

Come risaputo, nell’ultimo periodo, le nostre bollette hanno subito un aumento sostanziale di prezzo. Tra le spese quotidiane, gli affitti e le fatture da pagare, spesso arrivare a fine mese è davvero una sfida. I consumi di acqua, energia, gas, hanno aumentato i loro prezzi, di conseguenza anche il peso di questi ultimi sul nostro stipendio. Tuttavia, sembra che è possibile ricorrere a qualche “trucco”, di tanto in tanto, che ci aiuti ad ottenere un piccolo, ma comunque importante, risparmio in bolletta.

Il “trucco” dei trucchi

Si tratta del trucco della ciabatta. Le ciabatte per la corrente elettrica, quelle che probabilmente sono presenti nelle case di ogni persona, non consentono solamente di avere a propria disposizione un numero maggiore di prese elettriche cui collegare più dispositivi, ma anche di evitare inutili consumi di energia. Infatti, si ogni ciabatta è presente sempre un pulsante, che se spento, una volta aver terminato di utilizzare un determinato dispositivo, ci consente di evitare dispersione inutile di energia. In quanto, al contrario di quanto si possa pensare, tenere le spine attaccate alla presa di corrente, come per esempio il caricabatterie del cellulare, anche quando questa non è attaccata al dispositivo, consuma piccole quantità di energia che a poco a poco si uniscono arrivando a determinare la spesa di consumo finale.

I nostri consigli

A tal proposito vi forniamo dei piccoli consigli da applicare per un utilizzo più consapevole e responsabile dei dispositivi elettronici.

Spegnere i dispositivi completamente.

Se non state più utilizzando un determinato dispositivo, spegnetelo completamente e staccate la spina dalla corrente. Anche se non lo state utilizzando, tenere la spina ancora attaccata porta comunque a dei piccoli consumi che poi si vanno sommando volta per volta alla spesa complessiva.

2. Utilizzare dispositivi elettronici efficienti.

Fate particolare attenzione alla scelta degli elettrodomestici, prediligete quelli di una classe energetica più alta, che consumano meno energia.

3. Affidatevi alla luce naturale.

Quando è giorno sfruttate quanto più potete la luce del mattino. O al massimo ricorrete a piccole fonti di illuminazione locale, come le lampadine a LED, che consumano poca energia.

Si raccomanda comunque di non esagerare con l’utilizzo di elettrodomestici, luci, dispositivi lì dove non è veramente necessario. Staccate tutte le spine che non utilizzate più. E affidatevi a piccole luci localizzate prima di illuminare l’intera stanza. Vedrete che a fine anno, con queste piccole attenzioni, riuscirete a risparmiare più di 100 euro in bolletta.