Il colosso Amazon ha prodotto un dispositivo, chiamato Ring Intercom, che è in grado di rendere moltissimi tipi di citofoni intelligenti, supportando anche l’assistente vocale Alexa.

Sarete quindi in grado di gestire il vostro citofono direttamente dal vostro smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ring Intercom di Amazon scontato del 63%

Grazie al dispositivo potrete migliorare il vostro citofono compatibile per parlare con i visitatori e aprire la porta dell’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring. Potete ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono. Grazie alla funzione Apertura a distanza, potete far entrare i vostri ospiti nell’edificio tramite l’app Ring.

Con la Comunicazione bidirezionale, potete parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tablet. Fate entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti: inviate loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti.

Con la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon, puoi consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon. Ideale per l’Installazione fai-da-te, Ring Intercom si collega al sistema di citofonia esistente. Non è necessaria nessuna modifica funzionale al sistema di citofonia condiviso dell’edificio. Al momento può essere vostro a soli 47.99 euro invece di 129.99 euro, scontato appunto del 63%. Visitate questo link per maggiori dettagli.