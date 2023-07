Whatsapp, possiamo dire addio alla condivisione di video a bassa definizione

Whatsapp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, continua a migliorare e ad aggiungere nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Recentemente, è stata rilasciata una nuova versione beta per iOS, che introduce una serie di miglioramenti e nuove funzionalità.

Whatsapp: le nuove funzioni vi lasceranno tutti senza parole

Una delle novità più significative è la possibilità di inviare video in alta definizione. Questa funzione, già disponibile per gli utenti Android, consente di condividere video mantenendo una qualità superiore rispetto alla condivisione standard. Nonostante una leggera compressione, la qualità del video risulta notevolmente migliorata. Tuttavia, è importante notare che l’opzione di alta qualità deve essere selezionata ogni volta che si desidera condividere un nuovo video, poiché il sistema propone di default la qualità standard.

Quando si sceglie di inviare un video in alta qualità, il contenuto viene contrassegnato come tale nella conversazione e un nuovo tag viene automaticamente aggiunto al messaggio, in modo da avvisare il destinatario sulla tipologia di contenuto in arrivo. Al momento, l’opzione di alta qualità non è disponibile quando si condividono video tramite gli aggiornamenti di stato, ma è probabile che questa funzionalità possa essere implementata in futuri aggiornamenti.

Un altro miglioramento riguarda le chat di gruppo. Ora, per i contatti che non hanno un’immagine del profilo o che la tengono nascosta, vengono mostrate le iniziali del nome del rispettivo membro del gruppo. Questo aiuta a identificare rapidamente i partecipanti alla chat. Le nuove funzionalità potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutti i beta tester, poiché WhatsApp sta optando per un rilascio graduale. Tuttavia, è probabile che nel giro di pochi giorni queste possano essere estese a un maggior numero di utenti.