WhatsApp, 4 trucchi ASSURDI che dovete conoscere

La grande corsa di WhatsApp per diventare l’applicazione più famosa al mondo continua nonostante tale traguardo sia stato già raggiunto. La piattaforma di messaggistica istantanea più importante e frequentata sta infatti integrando di continuo nuovi aggiornamenti che possano sorprendere il pubblico, tutti pieni di nuove funzionalità.

Oltre a questo però sembrerebbe esserci qualcosa che porterebbe gli utenti ad uscire fuori dagli schemi. Stiamo parlando di applicazioni che consentono di usare funzionalità che non esistono all’interno di WhatsApp.

WhatsApp: questi quattro trucchi possono tornare veramente utili in ogni momento

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, ci sarebbero delle applicazioni di terze parti in grado di integrare l’hai già potenti funzioni di WhatsApp. Prima di arrivare però alle soluzioni esterne, ce n’è una interna che molti utenti ancora devono riuscire a capire.

In fase di invio di una qualsiasi fotografia, in alto comparirà un tasto che fino a poco tempo prima non esisteva. Si tratta del modo giusto per inviare una foto in alta definizione. In questo modo non si disperderà più la qualità dei vostri scatti.

La prima applicazione utile per quanto riguarda quelle di terze parti è Whats Tracker. Si tratta dell’unico modo utilizzabile per spiare le persone, sapendo l’orario di entrata e di uscita in tempo reale. A fine giornata ci sarà anche un report completo.

Se stavate cercando poi il metodo per recuperare i messaggi eliminati di proposito prima che poteste aver modo di leggerli, ecco l’applicazione WAMR. Salva automaticamente il contenuto delle notifiche per permettervi di recuperarlo in qualsiasi momento.

Infine c’è Unseen, l’applicazione perfetta per leggere tutti i messaggi in arrivo senza aprire WhatsApp. Il risultato sarà quello di non aggiornare mai l’ultimo accesso.