Vodafone, se hai bisogno di Internet a casa scegli le convenienti tariffe di Luglio

Vodafone, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha lanciato una serie di offerte per la fibra ottica a luglio 2023. Queste sono progettate per fornire ai clienti una connessione internet ad alta velocità a tariffe convenienti.

Vodafone: la promozione di cui non sapevi di avere assolutamente bisogno

L’offerta di base di Vodafone è “Internet Unlimited“, che offre internet senza limiti alla massima velocità, fino a 2.5 Gb, a un costo mensile di €24,90 (anziché €27,90). Il costo di attivazione è di €19,90 sulla prima fattura e include un modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate. La Vodafone Station è inclusa nell’offerta.

Per i clienti che possiedono già una SIM Vodafone mobile e desiderano attivare la fibra Vodafone a casa, l’operatore offre “Internet Unlimited Già Clienti“. Questa offerta ha un costo mensile di €22,90 e l’attivazione è gratuita fino al 10 giugno (anziché €19,90). Anche in questo caso, l’offerta include internet senza limiti alla massima velocità, fino a 2.5 Gb, un modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate a consumo. La Vodafone Station è inclusa nell’offerta. Inoltre, entrambe le offerte includono un modem con Wi-Fi Optimizer, che garantisce una copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa, e la Vodafone Station, che offre una serie di funzionalità avanzate per gestire la connessione internet.

Ricordate che queste offerte sono valide fino al 31 luglio 2023 e rappresentano un’opportunità interessante per coloro che desiderano una connessione internet ad alta velocità a un prezzo accessibile. Tuttavia, come per tutte le offerte, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di procedere con l’attivazione.