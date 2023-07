Very Mobile, una promo che raddoppia il pacchetto mensile non l'avete mai vista

Very Mobile, l’operatore semivirtuale, sta offrendo ai suoi clienti esistenti la possibilità di sfruttare la promozione Giga x2. Questa permette di raddoppiare il pacchetto mensile di dati per sei mesi, a seguito di un cambio di offerta che comporta un aumento del costo mensile e dei dati disponibili. Ad esempio, si potrebbe passare alla Very 6,99 150GB a 6,99 euro al mese.

Very Mobile: ecco come funziona la nuova promo

La promozione Giga x2 è stata resa disponibile dal 13 giugno 2023, sia online che nei negozi. Inizialmente, era esclusa l’offerta voce Very 4,99 e le offerte a 6,99 euro al mese. Tuttavia, dal 23 giugno 2023, la promozione Giga x2 è stata estesa anche alle offerte Very 6,99 MNP e Very 6,99 GA da 6,99 euro al mese attivate tramite i punti vendita. Dal 28 giugno 2023, lo stesso è avvenuto anche per le attivazioni online.

Per i clienti esistenti, la promozione Giga x2 è disponibile solo se cambiano la loro offerta durante il periodo di validità della promozione, attualmente fino al 17 luglio 2023. Una volta attivata la nuova offerta, sarà possibile attivare senza costi aggiuntivi l’opzione “Giga x2” sull’app Very, nella sezione “Offerta” e poi su “Gestisci offerta“. L’attivazione avverrà normalmente entro alcuni minuti.

Dopo i sei mesi di validità, la promozione si disattiva automaticamente. A partire dal settimo mese, l’offerta Very tornerà ad offrire automaticamente il suo traffico dati standard. Very Mobile ha recentemente lanciato una nuova campagna SMS per ricordare ai clienti che la promozione Giga x2 è ancora attiva e che hanno ancora tempo per cambiare offerta e raddoppiare i Giga per sei mesi.