Gli attacchi degli hacker sono diventati una minaccia quotidiana. Nel corso del 2022 l’Italia è finita nel mirino dei cybercriminali, con un numero di attacchi aumentati in crescita del +169% rispetto al 2021.

In nostro soccorso però abbiamo degli strumenti che ci aiutano a proteggerci. Infatti è in crescita anche il trend degli italiani che si affidano ad una VPN per la navigazione. Ci sono esistono VPN gratuite e a pagamento come NordVPN, che offrono funzionalità sempre nuove e aggiornate, un supporto costante e protezioni maggiori.

NordVPN non è una semplice VPN, è ormai un vero e proprio servizio a 360 gradi per la tua sicurezza online. Grazie alle sue funzionanlità NordVPN rende le tue sessioni sicure e private, proteggendoti da siti o file potenzialmente pericolosi.

Proteggiti con NordVPN, in sconto del 63%

Come ci riesce? Grazie a Threat Protection

La Threat Protection di NordVPN è il tuo scudo durante la navigazione. Questa funzione, tra le più apprezzate dagli utenti, blocca i siti web dannosi prima che possano causare danni, proteggendoti da malware, phishing e altre minacce online.

Inoltre agisce come un adblocker, bloccando sul nascere quei fastidiosi annunci pubblicitari che possono poi reindirizzare su siti malevoli e garantendoti un’esperienza di navigazione più fluida e pulita.

Con Threat Protection puoi anche navigare senza il rischio di essere tracciato. Molti siti fanno largo uso di metodi di tracciamento che tengono traccia delle abitudini degli utenti, ma con NordVPN puoi navigare nel più totale anonimato e salvaguardare la tua privacy tenendo al sicuro i tuoi dati e le tue abitudini di navigazione.

Difatti NordVPN fa della sua politica no log uno dei punti di forza principali, non tenendo traccia di nessuna attività che l’utente svolge online.

Un alleato anche sul Dark web

NordVPN offre un supporto anche per quelle minacce provenienti dal Dark Web. Con la funzione monitor NordVPN scansiona costantemente i siti del dark web ed è in grado di avvisare l’utente se le proprie credenziali sono state trafugate online e non sono più uno strumento sicuro.

Potete quindi agire tempestivamente e cambiare i dati di accesso per proteggere i vostri account sui siti che sono stati trafugati, prima che sia troppo tardi. Recuperare un account compromesso può essere faticoso e spesso inutile, quindi meglio agire per tempo e ottenere la massima protezione dall’inizio.

Che prezzo ha la vostra sicurezza e la vostra privacy? Molto basso con NordVPN. Il costo dell’abbonamento è infatti scontato del 63%, pari a soli 3,99 euro per l’abbonamento biennale. Approfittate di tutti i vantaggi e mettete al sicuro i vostri dati

