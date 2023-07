La più pericolosa truffa sui conti correnti torna a fare capolino in Italia, mietendo vittime praticamente ovunque, e promettendo a tutti gli effetti di colpire anche i consumatori più attenti, o più precisamente coloro che in genere prestano particolare attenzione a tutte le comunicazioni.

Il meccanismo è diffuso da ormai diversi anni, ma nonostante tutto ancora oggi riesce a colpire innumerevoli utenti, proprio perché quest’ultimi sono inesperti e poco attenti a ciò che ricevono via mail o SMS. Il trucco dei malviventi sta proprio nel cercare di fingersi l’azienda o la banca di cui siete clienti, invitandovi a premere un link interno, che vi dovrebbe portare verso il sito ufficiale, dove effettuare l’accesso al vostro profilo, ma che invece nasconde un’insidia decisamente pericolosa.

Truffe e conti correnti, ecco come funziona

Alle spalle di un sito che apparentemente sembrerebbe essere innocuo ed identico all’originale, si nasconde tuttavia un server di proprietà del malvivente, il quale così facendo avrebbe la possibilità di controllare tutto ciò che l’utente finale va digitando a schermo. In altre parole, potrebbe carpire ogni informazione sensibile, come i dati di accesso al sistema, riuscendo così a bypassare la sicurezza della banca per svuotare in pochi secondi il conto corrente bancario.

Un meccanismo rodatissimo, già visto e discusso per molto tempo, e che viene ancora oggi utilizzato sulle carte Postepay, ma che nonostante tutto risulta essere uno tra i più pericolosi del momento. Ricordatevi sempre che gli istituti di credito non inviano mai messaggi di posta elettronica dove chiedono la pressione di un link.