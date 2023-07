Gli ultimi importanti aggiornamenti in casa WhatsApp non spaventano Telegram. Nonostante i passi in avanti compiuti dalla piattaforma di casa Meta con la presenza delle funzioni per la modifica dei messaggi e per l’utilizzo su un numero multiplo di dispositivi, Telegram va avanti per la sua strada con l’obiettivo ambizioso di mettere a segno nel breve e medio termine un clamoroso sorpasso in termini di popolarità tra le principali piattaforme di messaggistica istantanea.

Telegram, contro WhatsApp ci sono queste due novità

Il possibile sorpasso di Telegram ai danni di WhatsApp sarà legato principalmente a quelle che saranno le novità che la chat blu riuscirà a garantire a tutti i suoi utenti. In particolar modo, c’è un upgrade che sta attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Gli sviluppatori di Telegram hanno infatti deciso di introdurre le Stories sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Questo upgrade sarà disponibile per tutti gli utenti iscritti sulla chat probabilmente già a partire da questo mese di luglio.

Sia coloro che sono iscritti con un profilo privato sia coloro che hanno un canale, quindi, avranno la possibilità di postare su Telegram una foto, un video di pochi secondi, ma anche uno stato come già avviene sui principali social, Instagram e Facebook in primis.

Sulla base delle Stories postate, poi, per gli utenti ci sarà anche la possibilità di commentare e di creare una vera e propria conversazione a partire da queste.

L’upgrade attesissimo delle Stories di Telegram sarà rilasciato sia su smartphone Android che su iPhone.