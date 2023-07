Kena Mobile le sta provando tutte pur di convincere gli utenti a cambiare operatore telefonico, infatti in questi giorni ha attivato una nuova promozione molto interessante, con la quale addirittura regalare anche 200 giga di traffico dati al mese.

Si tratta della solita operator attack, quindi offerta che risulta essere fruibile solamente dagli utenti che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, che allo stesso tempo decidono di cambiare operatore telefonico con la portabilità del proprio numero. Per facilitare il passaggio, Kena Mobile ha pensato di ridurre a zero i costi di attivazione e di spedizione della SIM ricaricabile.

Correte subito sul canale Telegram di TecnoAndroid, dove avrete le offerte Amazon ed anche i coupon gratis solo per voi.

Kena Mobile, a sorpresa ecco l’offerta con 130 giga

L’offerta di Kena Mobile prende il nome di Kena 6,99 130GB STAR, tutte le informazioni sono quasi interamente raccolte nel nome, infatti ha un costo fisso di 6,99 euro al mese, che i consumatori dovranno versare tramite il proprio credito residuo, per godere di un bundle molto ampio e soddisfacente. Nello specifico parliamo di 1000 SMS utilizzabili verso chiunque, illimitati minuti da spendere a piacimento per chiamare chiunque si desideri, per finire appunto con ben 130 giga di traffico dati in 4G.

La promozione porta con sé un ulteriore incentivo, dal 22 giugno, infatti, coloro che attiveranno l’offerta avranno 200 giga GRATIS per i successivi 60 giorni, l’occasione perfetta per coprire la necessità di traffico dati in occasione delle ormai imminenti vacanze estive. Per maggiori informazioni vi invitiamo a collegarvi quanto prima al sito ufficiale di Kena Mobile.