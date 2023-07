Instagram, alcuni trucchi fondamentali da conoscere subito

L’utilizzo di Instagram riguarda ormai quasi la totalità della popolazione mondiale, nonostante gli utenti non sappiano in diversi casi come utilizzare bene la celebre piattaforma social. Ci sono alcuni trucchi che possono tornare molto utili, i quali comprendono degli stratagemmi ottimi per crescere o semplicemente per sfruttare al meglio l’applicazione.

La concorrenza è davvero tanta e a dimostrarlo è la grande crescita di altri social è che ultimamente stanno facendo corsa a sé. Per questo motivo Instagram non si ferma e lancio tanti nuovi aggiornamenti di continuo, ma bisogna saper servirsi delle opportunità che concede. Ci sono infatti delle funzionalità che riescono a offrire più entusiasmo e soprattutto appagamento per i risultati raggiunti.

Instagram: ci sono dei trucchi che tutti gli utenti dovrebbero conosce

Tra i trucchi più importanti di cui può fregiarsi Instagram ce ne sono alcuni che appartengono all’applicazione stesso. Non bisognerà infatti scaricare applicazioni di terze parti per beneficiare di opportunità presenti da tempo all’interno delle impostazioni, come quella che consente di risalire ai post a cui è stato messo un “mi piace“. Se non ricordate quali sono le foto per le quali avete espresso il vostro gradimento, basterà andare nelle impostazioni, scegliere la voce “Account” e poi “Post piaciuti“.

Ricordate che Instagram vi tutela soprattutto in merito alla privacy. Per questo motivo dovete sapere che è possibile disabilitare i commenti sotto ad un post o magari nascondere quelli inappropriati. Non dovrete fare altro che andare nelle opzioni per scegliere la voce inerente ai commenti. A quel punto si aprirà una sfilza di impostazioni da selezionare. Questi sono solo due dei trucchi che Instagram nasconde, ma ce ne sono tanti altri che magari non sapete neanche di avere sotto mano.