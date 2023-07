Il satellite Jilin-1 MF02A04 progettato dalla dalla società cinese Chang Guang Satellite Technology, è stato applicato per un importante esperimento, per testare una trasmissione più rapida di dati.

Il satellite utilizzato per fornire dati ed immagini relative alle risorse territoriali, ai disastri e alle condizioni urbane, pesa circa 40 kg, e si tratta di un satellite dimostrativo.

Tuttavia, nonostante ciò il test effettuato ha raggiunto risultati davvero eccezionali. Il trasmettitore installato sul satellite cinese è riuscito a trasmettere una sequenza di dati ad una velocità di 10 GB al secondo. Si parla di ben dieci volte più veloce rispetto alle statistiche precedenti.

Il satellite Jilin-1 MF02A04 e il successo dell’esperimento

L’esperimento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il team dell’Aereospace Information Research Institute (AIR), che rappresenta una delle più importanti strutture di ricerca del Paese, e l’Accademia delle Scienze cinese.

Ciò che ha reso possibile un tale risultato è stato la scelta di utilizzare dei laser come vettori per la comunicazione. Infatti i laser, non solo garantiscono una migliore velocità di trasmissione, ma essi consentono anche l’invio di una molteplicità di dati. Quindi alla velocità va aggiunta anche una trasmissione di dati su più canali. Il messaggio di prova utilizzato, era un’immagine della capitale di Qatar, ovvero Doha. Ed è durata per circa 100 secondi.

Un’altra caratteristica del satellite cinese e che i laser applicati sui trasmettitori sono molto più leggeri e anche il loro diametro ed il consumo di energia è poi ridotto. Inoltre questi ultimi riescono a resistere anche alle interferenze elettromagnetiche, in modo da garantire una maggiore tutela e sicurezza delle trasmissioni.

L’esperimento rappresenta un grande passo avanti nell’ambito della scienza e della tecnologia. La Nasa infatti ha affermato che tale sviluppo porterà sicuramente ad un maggior numero di scoperte nel prossimo futuro.