ho. Mobile, con meno di 11 euro avrete diritto a 300 GB e molto di più

L’operatore di telefonia mobile ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta che offre un pacchetto di 300 GB, minuti e SMS illimitati a un prezzo di 10,99 euro al mese. Questa offerta è rivolta specificamente ai nuovi clienti che passano da una selezione di operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.

ho. Mobile: l’incredibile offerta

L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 GB di traffico internet mobile in 4G sulla rete Vodafone con velocità fino a 30 Mbps in download e upload. Inoltre, offre 10,10 Giga al mese per l’uso in Unione Europea. Il costo di attivazione e la SIM sono gratuiti se l’offerta viene attivata online. In negozio, il costo di attivazione può variare, ma parte da 0,99 euro.

È importante notare che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti la tariffa aumenterà a 17,99 euro al mese. I clienti esistenti di ho. Mobile con un’offerta dal costo minore possono accedere allo stesso piano ma a 13,99 euro al mese.

Per quanto riguarda il roaming in Unione Europea, è possibile utilizzare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte, mentre i dati disponibili sono, fino al 31 dicembre 2023, 10,10 GB. Infine, ho. Mobile ha attivato la possibilità di utilizzare lo SPID come modalità di attivazione per le SIM con consegna a casa.