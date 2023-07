La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo una chiavetta USB Hephinov da 32 GB ad un prezzo davvero incredibile.

Stiamo parlando di soli 6.99 euro per una chiavetta UB da 32 GB. Sul sito ufficiale della piattaforma è disponibile anche nel taglio di memoria da 128 GB al prezzo di 21.99 euro. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiavetta USB Hephinov da 32 GB a soli 6.99 euro

La chiavetta in questione è compatibile con Windows 98second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive, USB Stick è compatibile anche con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive e la memoria stick supporta tutti i dati digitali , ad esempio: musica, video, foto, filmati, manuali, software, ecc.

Non c’è bisogno di installare alcun software, basta semplice spina nella porta USB del computer o altri dispositivi e utilizzarlo! è compatibile con pc, laptop, TV, auto, audio ed ecc. Questa chiavetta USB dal design elegante e classico interamente in metallo non è solo robusta e durevole, ma offre anche una migliore comodità per l’archiviazione e il trasferimento di condivisioni, foto, video e file.

Il piccolo anello è progettato per portachiavi o cordini. Puoi portare il tuo mondo digitale ovunque, senza preoccuparti di perdere la pen drive. Non vi resta che visitare la pagina ufficiale sulla piattaforma per maggiori dettagli.