Nelle scorse settimane vi abbiamo dato notizia di una svolta clamorosa in casa Netflix sul fronte degli account condivisi. La piattaforma americana ha infatti deciso di fermare la pratica diffusa della divisione del profilo per la fruizione dei suoi contenuti. Altre novità agitano in questi giorni il panorama delle tv streaming, a partire da Disney+ che potrebbe a breve ufficializzare una strategia, proprio ispirata a Netflix.

Disney+, a breve il ticket con la presenza delle pubblicità

Se per ora sembra essere completamente scongiurata la possibilità di uno stop alla condivisione degli account anche per Disney+, la piattaforma cerca nuovi metodi per finanziare i suoi contenuti esclusivi nei prossimi mesi.

Una risposta potrebbe arrivare dall’introduzione delle pubblicità. Come già fatto da Netflix, infatti, anche Disney+ valuta l’introduzione di un ticket entry level che garantirebbe costi più bassi ai suoi clienti con l’alternanza di alcune inserzioni commerciali ad intervallare un contenuto e l’altro.

Questa possibile novità che è emersa nelle scorse settimane dovrebbe riguardare in un primo momento il solo mercato americano, anche se non è da escludere in caso di conferma un’estensione anche a quello che è il bacino di utenza europeo della piattaforma, in continua crescita.

Ancora non sono chiari i tempi ed i metodi di questa possibile novità commerciale di Disney+. Non si sa, ad esempio, se sarà confermato l’attuale ticket Premium, il cui costo odierno è pari a 8,99 euro e che garantisce accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma anche con la visione dei titoli in 4K.