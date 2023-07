Amazon Seconda Mano regala tutto solo per oggi

Da ormai diversi giorni sono arrivate le prime voci che annunciano un periodo di grandi sconti su Amazon. Non potrebbe essere altrimenti visto che i Prime Day si stanno avvicinando rapidamente, ma qualcuno potrebbe essersi perso una notizia fondamentale. La sezione dedicata ai prodotti usati e ricondizionati meglio nota come Amazon Seconda Mano, sta sfornando offerte straordinarie soprattutto per quanto riguarda la tecnologia.

Gli utenti non devono farsi condizionare dal fatto che i prodotti in questione siano usati. Amazon Seconda Mano comprende al suo interno anche dei prodotti che sono stati semplicemente aperti e poi rimessi nello scatolo per effettuare il reso. Significa che si tratta di articoli effettivamente nuovi, con i quali sarà possibile fare dei grandi affari. Proprio a tal proposito c’è una selezione di offerte che il colosso propone solo per oggi.

Amazon: queste sono le migliori offerte della sezione Seconda Mano

A soli 132 € gli utenti possono trovare oggi su Amazon le Samsung Galaxy Buds2 Pro, auricolari top di gamma dell’azienda. Questi offrono un’esperienza davvero immersiva e una qualità eccellente sia in chiamata che in ascolto.

Non passa mai di moda un vecchio top di gamma, ovvero il nuovo iPhone 12 Pro. Coloro che volessero acquistare una versione ricondizionata, potranno puntare su un prezzo di soli 566 €. Da ricordare che la spedizione è gratuita se siete iscritti al programma Prime.

L’ultimo suggerimento riguardo un dispositivo di gamma bassa e quindi ancora più economico: si tratta del Samsung Galaxy A13. A soli 175 € il dispositivo è disponibile su Amazon Seconda Mano, un vero e proprio regalo.