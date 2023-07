Amazon, gratis per 3 mesi un servizio incredibile

Questa volta Amazon offre ai suoi utenti un grande regalo, soprattutto grazie all’arrivo imminente dei Prime Day. Il colosso e-commerce, titolare di altri servizi molto interessanti, a scelto di prenderne uno e concederlo gratis per addirittura tre mesi al suo pubblico.

Si tratta di Audible, servizio dedicato all’ascolto di audiolibri di ogni genere da qualsiasi device. Ben 90 giorni di ascolto gratuito, dopo i quali il prezzo da pagare sala di 9,99 € al mese. Ovviamente potete cancellare il servizio in qualsiasi momento, evitando quindi di pagare una volta trascorso il tempo promozionale. Chiaramente ricordiamo che più sarà performante il dispositivo, più sarà piacevole ascoltare i vostri audiolibri.

Amazon offre Audible gratis per 90 giorni a tutti gli utenti: ecco le sue caratteristiche

Sottoscrivendo il servizio gli utenti avranno modo di ascoltare ciò che desiderano in qualunque posto, beneficiando anche dell’ascolto offline. La prova di Audible è disponibile su tutti i tipi di dispositivi, compresi smartphone, tablet, computer o anche dispositivi Echo.

Scegliere tra migliaia di titoli diventerà un piacere, beneficiando di questi ultimi in esclusiva totale. Non ci saranno ovviamente pubblicità, per cui i migliori audiolibri saranno vostri senza alcuna interruzione.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che offre un servizio performante come Audible:

Accedi ad un universo di contenuti audio, senza limiti di ascolto;

Ascolta dove vuoi e quando vuoi, anche offline;

L’abbonamento a Audible si rinnova automaticamente a 0,00 €/mese per 3 mesi, poi a 9,99 €/mese;

Puoi cancellare l’iscrizione in ogni momento;

Per sottoscrivere il servizio in maniera gratuita per tre mesi, dovete solo cliccare qui.