YouTube sta testando una nuova modifica per la piattaforma che potrebbe impedire agli utenti di guardare video in presenza di ad blocker di ogni genere.

Il sito limiterà la mole di video che gli utenti possono guardare in caso di utilizzo di un ad blocker. Pare sia tutto parte di un test dell’azienda su questo nuovo algoritmo in grado di rilevare questo tipo di estensioni che non giovano alle pubblicità e quindi alle entrate. Alle persone coinvolte in questo test verrà detto di rimuovere il blocco degli annunci o di acquistare un abbonamento a YouTube Premium, se desiderano continuare a guardare video. In caso contrario, si ritroveranno tagliati fuori dopo aver visto un massimo di tre video sulla piattaforma.

Viene mostrato un avviso che avverte gli utenti: “Il video player verrà bloccato dopo i primi tre video“. “La riproduzione dei contenuti sarà bloccata a meno che YouTube non sia nella lista consentita o il blocco degli annunci non venga disabilitato”. Agli utenti viene da sempre detto che gli annunci sono necessari affinché YouTube rimanga gratuito o che possono acquistare un abbonamento a YouTube Premium. Alcuni utenti su Reddit hanno riferito che si sono scontrati con questa novità della piattaforma ma non c’è stato alcun avviso sui tre video. Spesso appare un semplice pop-up che mostra i termini di servizio del sito violati.

Ad blocker su YouTube: inserito un nuovo limite di tre video con Premium come unica alternativa

L’azienda ha affermato che gli utenti riceveranno gli avvisi necessari prima che la riproduzione si interrompa. Ci sarà un’opzione per gli utenti che permetterà di segnalare tutte le situazioni in cui ritengono di essere falsamente accusati di utilizzare un ad blocker. YouTube dichiara che le nuove funzionalità sono state testate “a livello globale” ed esorta gli utenti con blocchi degli annunci abilitati a convertirsi alla versione Premium.

Il sito ha già apportato una serie di modifiche nel tempo intese a mostrare agli utenti più annunci o incoraggiarli a iscriversi al servizio a pagamento. Di conseguenza gli annunci sono aumentati. YouTube ha persino testato l’inserimento di altre funzionalità incluse con il suo piano di abbonamento, come i video in qualità 4K. YouTube Premium non solo rimuove gli annunci, ma aggiunge anche altre funzionalità, come download offline e accesso a YouTube Music Premium.