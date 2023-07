Whatsapp, l'app rende più semplice il cambio di dispositivo grazie al codice QR

Whatsapp ha recentemente introdotto una funzionalità che semplifica il trasferimento di chat tra dispositivi. Questa innovazione, attualmente in fase beta, utilizza un codice QR per facilitare il passaggio delle conversazioni da un telefono all’altro. Questo processo è intuitivo e accessibile anche per coloro che non sono particolarmente abili nell’uso della tecnologia.

Whatsapp: tutti i dettagli sulla nuova funzione

Insomma, come dicevamo, per utilizzare la nuova funzione è necessario generare un codice QR sul vecchio dispositivo e poi scansionarlo con il nuovo. In questo modo, tutte le chat precedenti vengono trasferite al nuovo telefono. Ad ogni modo, c’è una limitazione importante: questa funzione è disponibile solo se entrambi i dispositivi utilizzano lo stesso sistema operativo. Pertanto, coloro che stanno passando da Android a iOS, o viceversa, non potranno beneficiare di questa nuova funzionalità.

Nonostante questa limitazione, esistono ancora metodi alternativi per trasferire Whatsapp su un nuovo dispositivo. Ad esempio, è possibile ripristinare un backup recente. Anche in tal caso, il processo è più semplice se si rimane sullo stesso sistema operativo, ma esistono guide ufficiali che spiegano come migrare Whatsapp da iPhone ad Android, o viceversa. Inoltre, l’app ha assicurato che la privacy degli utenti rimane una priorità anche con l’introduzione di questa nuova funzionalità. Durante il trasferimento, i dati vengono condivisi solo tra i due dispositivi e sono completamente crittografati, garantendo così la sicurezza delle informazioni personali degli utenti.

In attesa di una data ufficiale di rilascio per questa funzione, gli utenti di Whatsapp possono aspettarsi un processo di cambio dispositivo più semplice e intuitivo, a patto che rimangano fedeli al loro sistema operativo attuale. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella facilitazione dell’uso della tecnologia, rendendo Whatsapp ancora più accessibile e user-friendly.