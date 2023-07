WhatsApp offre ancora una volta ai suoi utenti, nuove opzioni per garantire una maggiore tutela della privacy e sicurezza dei propri dati.

L’ultima novità del momento riguarda la possibilità di bloccare le chat. Con questa funzione, nessuno potrà curiosare tra le vostre conversazioni più private a meno che non disponga della password.

Grazie a questo servizio, WhatsApp, intende rispondere alle continue richieste degli utenti che intendono salvaguardare la privacy di alcune conversazioni particolari e che desiderano tenere nascoste. Sappiamo che l’app consente di nascondere alcune chat con l’opzione archivio, tuttavia essa non è sempre molto efficiente, in quanto, ad oggi, tutti sanno come accedere all’archivio dell’applicazione e leggere le conversazioni nascoste con estrema facilità.

WhatsApp, come impostare il Chat Lock. Ecco i passaggi

Impostare il blocco delle conversazioni è davvero molto semplice e richiede pochissimi passaggi. Basta infatti aprire la chat che si intende bloccare e tenere premuto sul nome che appare in alto a centro sul display. Aspettare che esca la voce “blocco chat” e selezionare su di essa. Dopodiché verrà chiesto se applicare una password o un riconoscimento biometrico per potervi accedere.

Inoltre anche tutte le notifiche che arriveranno successivamente per quella stessa chat saranno nascoste, così che nessuno potrà visionare i messaggi in arrivo, come accade per esempio con i messaggi che vengono mostrati in anteprima sul display del dispositivo.

Tuttavia, non sappiamo ancora quando il gigante della messaggistica istantanea renderà disponibile a livello globale questa nuova funzione. Non ci resta che attendere altre informazioni a riguardo, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.