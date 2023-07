Si chiama Voce WiFi ed è la nuova opzione di TIM che promette di rendere più semplice – e soprattutto più comodo – effettuare o ricevere chiamate sul proprio cellulare anche in caso di copertura limitata: ecco come funziona, perché conviene, come attivarla e a che condizioni.

TIM Voce Wi-Fi: come funziona, perché conviene, come attivarla

La funzione TIM Voce WiFi utilizza la tecnologia Voice Over WiFi (detta anche VoWiFi o WiFi Calling). Si tratta di uno standard che permette di far transitare le chiamate voce sulle reti wireless oltre che sulla rete mobile come solitamente avviene quando si riceve una telefonata sul cellulare. Grazie al WiFi Calling, come suggerisce la stessa espressione, si possono effettuare o ricevere chiamate sullo smartphone semplicemente connettendosi ad un WiFi e, quindi, a una qualsiasi rete Internet.

Potrebbe non sembrare una vera novità, non almeno rispetto alle chiamate VoIP effettuabili in WiFi grazie ad app per la messaggistica istantanea come WhatsApp o Telegram. Il VoWiFi funziona, però, in maniera leggermente diversa: non richiede di scaricare app o iscriversi ad alcun servizio e, soprattutto, garantisce di essere raggiungibili sempre sul proprio numero di telefono mobile.

Ci sono ancora molti luoghi infatti in cui la rete mobile potrebbe avere una copertura limitata come ad esempio palazzi storici dove le mura sono più spesse o cantine e garage che spesso trovano al di sotto del livello della strada. Se c’è una connessione WiFi a disposizione, il Wi-Fi Calling risolve i problemi di campo facendo in modo che quando si effettua o si riceve una chiamata sul cellulare la stessa venga automaticamente indirizzata sulla rete WiFi o sulla rete mobile a seconda di qual è quella che in quel momento assicura una maggiore qualità di chiamata.

Sono inoltre supportate le offerte di connettività mobile TIM come FWA e satellitare che garantiscono una soluzione interessante anche per le aree extra urbane e le seconde case. Non ci sono costi aggiuntivi, almeno nel caso di Voce Wi-Fi di TIM, né rispetto al proprio piano tariffario mobile e né rispetto al pacchetto Internet domestico e il costo al minuto della chiamata continua a essere calcolato sul primo. L’attivazione è gratuita, TIM invia un SMS di benvenuto ai titolari per informarli del servizio attivo. Gli unici requisiti necessari sono avere a disposizione una linea ADSL o fibra (sia di TIM che di altro operatore),un contratto TIM e uno smartphone abilitato al VoWiFi (lo sono già oltre 100 modelli di recente uscita come i Samsung della gamma S22 ed S23, gli Xiaomi della Serie 12e 13, ed i Motorola di ultima generazione) e con ogni probabilità lo saranno in futuro la maggior parte dei device di prossima commercializzazione. Per consultare l’elenco aggiornato e per maggiori informazioni visita la pagina TIM Voce WiFi.