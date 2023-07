Smartphone rari, l'elenco dei più preziosi proviene direttamente dal passato

Il mercato dei telefoni cellulari vintage sta vivendo un periodo di rinascita, con modelli storici che vengono venduti a prezzi sorprendentemente alti nelle aste online. Questo fenomeno è alimentato dal fascino nostalgico e dal valore storico di questi dispositivi.

Smartphone rari: i guadagni sono folli!

Il Nokia 3310, ad esempio, un telefono cellulare che precede l’era degli smartphone, è stato venduto a 400 euro su eBay, nonostante sia stato rilasciato per la prima volta solo nel 2000. Questo modello, che ha venduto 126 milioni di unità dal suo lancio, è noto per il suo display in bianco e nero e l’assenza di connettività internet.

Altri modelli di telefoni rari che hanno guadagnato valore nel tempo includono il Motorola StarTAC, un telefono con apertura a conchiglia del 1996 che può essere venduto oggi a cifre vicine ai 200 euro, e il Nokia 9110i Communicator, un telefono futuristico con una tastiera QWERTY fisica che può essere venduto tra gli 800 e 1.000 euro.

Anche alcuni modelli di smartphone rari sono diventati oggetti di collezione. L’iPhone 2G, il primo modello di iPhone rilasciato nel 2007, è stato venduto su eBay a 20.000 euro. L’HTC One M7, uno dei primi dispositivi Android di alta qualità, può valere più di 500 euro. Infine, il Google Nexus 6P, prodotto da Huawei nel 2015, può raggiungere cifre vicine ai 500 euro nelle aste online.

Questo mercato parallelo vintage dimostra che i vecchi cellulari possono avere un valore significativo. Quindi, prima di disfarti dei tuoi vecchi telefoni, potrebbe valere la pena fare una ricerca online. Potresti scoprire che possiedi un piccolo tesoro di antiquariato.