Gli utenti oggi possono disporre di Sky Gratis, non solo passando per il mondo dell’IPTV, anche se ultimamente il Governo sta cercando di limitarne al massimo la diffusione e l’utilizzo, ma anche affidandosi a Telegram. Un ricercatore ha fatto una scoperta davvero shock, che a detta di molti affonda le radici nel lontano passato.

La visione di Now TV in Italia e in Germania si affida a Microsoft PlayReady DRM, ovvero un servizio dell’azienda americana che punta a crittografare l’accesso al sistema, permettendolo solamente agli utenti che dispongono di una chiave specifica. Il ricercatore avrebbe scoperto che su Telegram esiste un mercato sommerso di chiavi DRM, che permetterebbero di vedere tutti i canali di Sky, senza disporre di un abbonamento.

Per ricevere le offerte Amazon sul vostro smartphone, approfittate subito del nostro canale Telegram, che trovate direttamente a questo indirizzo.

Sky Gratis, in cosa consiste il metodo scoperto

Immediata è stata la sua prova, dopo aver ottenuto una chiave DRM di test, fornita gratuitamente da coloro che vendono il servizio, ha notato un fatto molto strano: la provenienza del segnale non era da PlayReady, ma direttamente da Widewine, ovvero la piattaforma su cui fa a tutti gli effetti affidamento Sky Go.

Un fatto molto importante che spinge quindi a credere che la medesima falla sia presente anche nel suddetto servizio di Sky; la segnalazione all’azienda è stata inoltrata, con la risposta che la stessa sarebbe a conoscenza del problema da inizio Gennaio 2023, ed allo stesso tempo non avrebbe diffuso il tutto per tutelare i provider.