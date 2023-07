Il telescopio spaziale James Webb fin dalla sua messa in orbita ha iniziato a rivoluzionare il modo di guardare all’Universo del genere umano, lo strumento grazie ai propri occhi hanno infatti guardato molto lontano sia nello spazio che nel tempo, consentendoci di osservare galassie formatesi pochi milioni di anni dopo la nascita dell’Universo ma anche di osservare molto più vicino a noi, all’interno del Sistema Solare, guardando pianeti come Marte, Giove e i suoi satelliti ed Urano.

L’ultimo scatto si è concentrato proprio su uno dei residenti del nostro sistema, parliamo di Saturno, pianeta che da sempre ha affascinato gli studiosi grazie al suo sistema di anelli visibile e decisamente imponente, lo scatto tra l’altro è molto recente, infatti è stato generato il 25 Giugno scorso, quando di solito gli scatti vengono pubblicati in genere mesi dopo l’acquisizione dei dati da parte del telescopio che, con i propri occhi nell’infrarosso riesce a vedere oltre le polveri dello spazio.

Lo scatto ci dice qualcosa in più

Lo scatto pubblicato dalla NASA mostra tre elementi principali ed è stato acquisito mediante il filtro a 3,23 μm (codice F323N) al quale è stato assegnato il colore arancione, grazie a ciò possiamo osservare il pianeta in un colore molto opaco, tendente al grigio, questo a causa della sua composizione in metano che produce un forte effetto serra e dunque assorbe i raggi solari, al contrario invece di quanto mostrano gli anelli, molto più luminosi e luccicanti in quanto composti prevalentemente da ghiaccio e rocce che invece riflettono molto di più i raggi solari.