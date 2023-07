Fino ad ora il produttore cinese Realme ha già sfornato diversi tablet. Nonostante questo, sembra che l’azienda sia già al lavoro su un nuovo modello. Stiamo parlando in particolare del prossimo Realme Pad 2 4G. Ora sappiamo già qualche prima informazione riguardante il design e le presunte specifiche tecniche.

Realme Pad 2 4G, emergono in rete le prime informazioni del nuovo tablet di Realme

Realme sta preparando l’arrivo sul mercato di un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Realme Pad 2 4G. Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders. Osservando i renders in questione, sembra che avremo un design piuttosto simile al precedente modello.

Uno dei cambiamenti principali riguarderà però la backcover. Qui sarà presente un modulo fotografico più ampio di forma circolare. Qui saranno infatti collocati due sensori fotografici, a differenza del predecessore dove era presente un solo sensore fotografico. In rete sono poi emerse le prime indiscrezioni riguardanti le presunte specifiche.

Secondo quanto è emerso, il nuovo Realme Pad 2 4G sarà alimentato dal soc MediaTek Helio G99. Dovrebbero esserci tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria dovrebbe avere una capienza di 8360 mah e dovrebbe esserci il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo installato a bordo dovrebbe essere Android 13, mentre l’interfaccia utente dovrebbe essere Realme UI 4.0.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo tablet. Ricordiamo che il debutto ufficiale del nuovo Realme Pad 2 4G dovrebbe avvenire a breve, verso agosto o settembre.