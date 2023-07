PosteMobile è l’operatore virtuale per la telefonia fissa e mobile, di proprietà di Poste Italiane.

A partire dal 18 Giugno di quest’anno, la società ha fatto una comunicazione importante a tutti i suoi clienti.

Infatti con l’invio di un Sms ha informato gli utenti che, a partire dalla loro prossima fatturazione, alcune tariffe subiranno una variazione di prezzo.

Ovvero il costo mensile di ciascuna promo aumenterà di 1 euro. PosteMobile ha inoltre comunicato che questa variazione di costo è stata resa necessaria a causa della situazione economica nazionale ed internazionale.

PosteMobile: le promo che hanno subito una variazione di prezzo

L’aggiunta di 1 euro al prezzo mensile degli abbonamenti, non riguarda tutte le tariffe, ma esclusivamente: Creami relax 100, Creami relax 20 e Creami relax 20 special.

L’operatore tiene comunque a sottolineare che i servizi offerti non cambieranno in nessun modo, ma la variazione riguarderà solamente l’aggiunta di 1 euro al piano tariffario mensile.

Le promo in questione proposte da PosteMobile sono:

CREAMI RELAX 100.

Minuti ed sms illimitati verso tutti;

verso tutti; Connessione Internet 4G+ e 100 Giga.

Il prezzo della promo è di 10 euro per le prime sette attivazioni, dopo di che sarà di 8 euro al mese.

2. CREAMI RELAX 20.

Minuti ed sms illimitati verso tutti;

verso tutti; 10 GB di Internet, che arrivano a 20 GB dopo un anno;

Il prezzo della promo è di 8 euro, dal settimo mese in poi sarà di 6 euro al mese.

3. CREAMI RELAX 20 SPECIAL.

Minuti ed sms illimitat i verso tutti;

i verso tutti; 20 GB di Internet;

La promo è disponibile al prezzo di 36 euro, ed include i primi sei mesi, dopodiché sarà di 6 euro al mese.

Altre soluzioni per i clienti

Tuttavia PosteMobile, conscia del fatto che, tale variazione, possa comunque scaturire critiche o problemi da parte degli utenti, comunica a questi ultimi che qualsiasi portabilità o abbandono della promo non comporterà alcun costo aggiuntivo. Infatti, per poter richiedere l’uscita dal servizio basterà inviare una mail, un fax al servizio clienti e, per quanto riguarda la portabilità di numero, essa potrà avvenire in maniera gratuita. Per informazioni più dettagliate potete rivolgervi al sito ufficiale di PosteMobile.