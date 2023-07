La piattaforma Amazon sta proponendo lo smartphone OPPO A54s ad un prezzo davvero imbattibile. Si tratta di un device Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati.

Il prezzo è di soli 150 euro e per le specifiche che propone, è davvero un ottimo affare. Andiamo a ricordarle insieme.

OPPO A54s ad un ottimo prezzo

Di questo smartphone sorprende il display Touchscreen da 6.52 pollici che pone questo Oppo al vertice della categoria. Risoluzione di 1600×720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Oppo A54s non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Dispone di un processore 4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB con MicroSD. Sul retro troviamo un comparto fotografico formato da 3 sensori rispettivamente da 50+2+2 megapixel, che permettono di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel, mentre sul lato anteriore un sensore da 8 megapixel.

Batteria da 5.000 mAh e sistema operativo pre installato Android 11 con ColorOS 11.1. Seguite questo link per aggiudicarvelo a soli 150 euro!.