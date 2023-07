Netflix come una fata madrina continua ad esaudire i desideri dei suoi utenti. La rinomata piattaforma streaming se da un lato spezza i cuori con la comunicazione di serie cancellate, dall’altro lato riesce a ricomporre i pezzi con i ritorni di stagione delle serie tv più apprezzate ed amate dal pubblico negli ultimi anni.

Netflix e i ritorni di stagione

HEARTSTOPPER 2

La serie più tenera che potrete vedere su Netflix, ritorna sulla piattaforma il 3 Agosto 2023 con la sua seconda stagione. Nella prima parte dello show, il giovane Charlie è riuscito a far innamorare di sé il bel biondo e sportivo Nick. I due hanno ufficialmente iniziato una relazione. Tuttavia, nella seconda parte della serie, assisteremo al percorso di coming out di Nick, ad un viaggio a Parigi e a moltissime altre esperienze dei due giovani innamorati e dei loro amici anticonvenzionali. L’opera è tratta dalla graphic novel, composta da 5 libri, della famosa scrittrice Alice Oseman.

Tuttavia, per ora in Italia, sono arrivati solamente i primi 4. Per i fan della serie sembra proprio che vi sarà anche una terza stagione.

SEX EDUCATION 4

La quarta stagione della serie arriverà nell’autunno del 2023. Tuttavia non è stata ancora definita una data ufficiale. Pare però che non rivedremo più alcuni personaggi importanti come Ola e Lily. In più, la stessa Meave, trasferitasi negli Stati Uniti per realizzare il suo sogno, apparirà molto di meno. I ragazzi rimasti in Inghilterra, invece, si troveranno ad affrontare nuove situazioni per il cambio di scuola, essendo la Moordale stata chiusa nell’ultima stagione. Ancora tante questioni irrisolte tra: Eric e Adam che hanno messo fine alla loro relazione, il triangolo Meave- Ruby – Otis, Aimee single per la prima volta e senza la sua migliore amica, il futuro della clinica del sesso e molto altro ancora.

BIG MOUNTH 7

Raramente una serie animata come Big Mounth riesce ad ottenere un tale successo. Ma quest’ultima ci è riuscita e davvero alla grande. La serie infatti ritornerà su Netflix nell’autunno del 2023, anche se non è stata ancora rilasciata la data ufficiale. Assisteremo dunque di nuovo alla scia di episodi divertenti, incentrati sul risveglio sessuale dei giovani in procinto di vivere la pubertà e i loro cambiamenti ormonali. Questo ultimi rappresentati come figure di mostri antropomorfizzati. Una serie originale, sfacciate e divertente, ma che alla stesso tempo riesce con ironia ad abbattere le barriere su un argomento considerato ancora un tabù, come la crescita e lo sviluppo del desiderio sessuale.