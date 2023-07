La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta del 10% il Surface Pro 9 di Microsoft. Certo, non stiamo parlando di un 50% di sconto però su una cifra abbastanza alta parliamo di qualche centinaio di euro.

Si tratta di un prodotto da 13 pollici con grandi caratteristiche, andiamo a ricordarle insieme.

Microsoft Surface Pro 9 in offerta su Amazon

Le grosse novità di questa generazione sono due: primo, l’aggiornamento della piattaforma hardware ai chip Intel Core di dodicesima generazione, nello specifico quattro processori (due i5 e due i7) della gamma “U” con TDP di 15 W. I modelli specifici sono i5-1235U e i7-1255U per il mondo consumer e i5-1245U e i7-1265U per il mondo aziendale. Secondo, l’arrivo di una variante con modem cellulare 5G equipaggiata con processore ARM, il chip è chiamato SQ3 e, come tutti i predecessori, è sviluppato in collaborazione tra Qualcomm e Microsoft.

In questo modo, come anticipato a più riprese in passato, la gamma Surface Pro X finisce con il convergere in quella regolare. In questo caso il processore è un Intel Core i5 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Dispone di una fotocamera frontale da 1080p, supporto autenticazione Windows Hello, effetti grafici Windows Studio supportati nella variante 5G.

Posteriormente invece troviamo un sensore da 10 megapixel con autofocus e video fino a 4K. Surface Pro 9 è disponibile in Italia dall’8 novembre con prezzi a partire da 1.329 euro. Infatti il prezzo di partenza su Amazon è di 1329 euro e attualmente con lo sconto del 10% è proposto a 1196 euro. Seguite questo link per maggiori informazioni.