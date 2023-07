La Ferrari, la casa automobilistica italiana più conosciuta al mondo, grazie all’ eccellenza delle sue auto da corsa sportive, annuncia un nuovo lancio alla stampa, un lancio che rappresenta un progetto del tutto nuovo.

Il debutto della SF90 XX, ovvero una nuova versione dell’auto omologata per uso stradale.

Era da tanto che la Ferrari cercava di portare a termine questo progetto. Si è trattato comunque di una sfida davvero importante ed impegnativa, che ha richiesto l’aiuto e le capacità di numerosi ingegneri professionisti.

Rendere un’auto, come la Ferrari, nata per le corse e le sfide automobilistiche, idonea all’uso stradale è stato infatti un lavoro complesso, che apre comunque le porte ad un nuovo mondo di grandi opportunità.

Ferrari SF90 XX, cosa cambierà

Come ha dichiarato nel corso di un’ intervista, Flavio Manzoni, il capo del team per la cura del design dell’auto, la vettura ha dovuto subire dei cambiamenti strutturali per essere adattata alla strada. Tuttavia, il DNA resta quello della Ferrari ed è comunque impossibile non riconoscerla come tale.

A partire dai fari, per esempio, quelli posteriori della vettura non sono più tondi, ma sono stati sostituiti da fari a LED, un aspetto che ne denota il suo tentativo di modernità.

Un’altra modifica del design della nuova Ferrari SF90 XX, riguarda la scelta dei colori. Infatti, il contrasto tra le colorazioni è stato mantenuto solo su alcuni punti specifici della carrozzeria. Come è possibile vedere sul cofano posteriore ed anteriore. Posizioni scelte al fine di evidenziare, ancora di più, l’aspetto aerodinamico della vettura e lo spessore dei cerchi.

Anche all’interno questo contrasto di colorazioni continua a sussistere, per dare un senso di continuità e complementarità tra design esterno ed interno.

Ancora non sono del tutto note le nuove prestazioni della vettura. Tuttavia, malgrado le modifiche di design applicate, la Ferrari riesce comunque a conservare la sua identità.

Finalmente possiamo dire che la sfida è stata vinta.