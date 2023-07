La nuova promozione di casa Iliad risulta essere ancora più pazza delle precedenti, ha un prezzo di gran lunga inferiore, ed allo stesso tempo garantisce al consumatore finale la possibilità di mettere le mani sulla connettività di ultima generazione (senza sovrapprezzo): il 5G.

Presso i principali operatori telefonici del nostro paese, ed ultimamente anche i MVNO, una simile offerta sarebbe limitata esclusivamente per gli utenti in uscita da specifici aziende (le cosiddette operator attack), non nel caso di Iliad. L’operatore francese da sempre va in controtendenza, proponendo difatti l’occasione più unica che rara: attivare 150 giga al mese senza vincoli.

Iliad, il dettaglio della nuova offerta

Se stavate cercando la promozione migliore del momento, forse con la Giga 150 avete trovato l’occasione giusta per passare ad Iliad, si tratta a tutti gli effetti di una soluzione da soli 9,99 euro al mese, con rinnovi e pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, che propone al proprio pubblico un bundle quasi infinito. Più precisamente al suo interno è possibile trovare ben 150 giga di traffico dati, con velocità di navigazione in 5G, affiancati da illimitati SMS e minuti che potranno essere utilizzati per contattare un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Come vi dicevamo, il suo più grande pregio è però legato alla disponibilità del 5G a titolo gratuito, infatti non viene richiesto alcun sovrapprezzo per avere la possibilità di navigare alla massima velocità immaginabile.