Apple sta pensando di chiudere “Stream Foto”, una delle sezioni presenti nella galleria di tutti i dispositivi dell’azienda, in particolar modo congeniale per gli iPhone. Se rimossa potrebbe rimuovere con sé i ricordi più importanti salvati al suo interno. Per chi la utilizza potrebbe essere un notevole cambiamento.

Gli utenti Apple in possesso di dispositivi con un sistema datato sono stati invitati a salvare tutte le immagini più recenti per assicurarsi che non vadano perse. Il rischio di perdere dati nel loro caso è elevato. Non molto tempo fa l’azienda ha annunciato che Stream avrebbe smesso di caricare foto a partire dal 26 giugno. Dal 26 luglio in poi, invece, il sistema sarà definitivamente chiuso una volta per tutte. La nota positiva è che le immagini su stream spariranno ma saranno conservate almeno le versioni originali. Nonostante ciò, la perdita di immagini in questa cartella potrebbe risultare ugualmente problematica per chi sfrutta questa opzione per trasferire immagini tra dispositivi diversi.

Foto Stream è stato lanciato come un servizio che permette di sincronizzare le foto su tutti i dispositivi nel 2011 e da allora è parte di iCloud. Permette agli utenti di caricare gratuitamente circa 1.000 foto tra le più recenti, scattate negli ultimi 30 giorni. Gli utenti su Mac o Windows potrebbero scaricare automaticamente le foto sul proprio dispositivo, il che significa che le librerie sarebbero facilmente aggiornate, anche con foto scattate altrove.

Apple ha deciso di focalizzarsi verso la nuova offerta chiamata iCloud Foto, che carica automaticamente tutte le immagini e poi le sincronizza su tutti i dispositivi che hanno effettuato l’accesso. Ciò implica che non ci sono gli stessi limiti proposti con Stream. Inoltre, è probabile che gli utenti debbano pagare per l’archiviazione e per configurare il servizio. Per questo, molte persone potrebbero ancora utilizzare la vecchia offerta del servizio Foto Stream.

Per fortuna, salvare le foto all’interno di Stream è davvero facile. Basterà accedere all’app Foto, fare clic su “Il mio streaming foto”, quindi scegliere le immagini che devono essere salvate e aggiungerle alla libreria. Se è già attivato Foto iCloud, questo non sarà necessario e le foto saranno sincronizzate in automatico.