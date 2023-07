Alcuni fortunati utenti Fastweb potranno presto si usufruire di un interessante omaggio.

Il famoso operatore hai infatti deciso che alcuni dei suoi clienti aventi fastweb sulla rete mobile, riceveranno 100 giga in più ogni mese senza alcun costo aggiuntivo. Come si saprà se si sarà tra i fortunati ad avere questo regalo estivo? Gli utenti coinvolti riceveranno un semplice SMS che li informerà di essere inclusi in questa iniziativa.

Sembra però che al momento interessi solo coloro che hanno attivato la promozione da 100 giga a 7,95 euro al mese.

Che succede se Fastweb non vi invia alcun messaggio?

Se per caso non dovreste ricevere la comunicazione tramite SMS, oppure via mail, potrete controllare se siete inclusi nell’iniziativa tramite l’area clienti, dove dovreste trovare il seguente avviso: “Un’estate piena di Giga! Dal prossimo rinnovo sull’offerta del tuo numero **********, fastweb aggiunge 100GB inclusi! Non devi fare nulla! Saranno aggiunti automaticamente. Buona estate!”.

Il clienti interessati quindi non dovranno fare nessuna procedura aggiuntiva per accedere ai cento giga mensili in più. Per quanto riguarda la disattivazione, questa avverrà soltanto nel caso in cui l’utente cambiasse offerta o operatore. La “fregatura” però è che questo regalo è limitato a una determinata offerta. Insomma Fastweb avrebbe potuto estendere questa promo ad un maggior numero di utenti. Ma come si dice? Un regalo non si rifiuta mai, quindi ci si accontenta, dopotutto l’operatore avrebbe potuto regalare nulla ai suoi clienti.

Quindi state attenti ai messaggi e controllate la vostra app Fastweb per sapere se siete tra i pochi fortunati. Non vi preoccupate però, nel caso in cui abbiate bisogno di più giga di offerte telefoniche questa estate ne esistono tantissime!