Con Expert tutti gli utenti possono approfittare di un risparmio più che unico, la migliore occasione per spendere pochissimo sui vari prodotti di tecnologia, ed allo stesso tempo avere una ampissima possibilità di scelta. Il volantino è oggi disponibile praticamente ovunque in Italia, senza vincoli o limitazioni particolari, offrendo tantissime occasioni da non perdere di vista.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Expert, devono necessariamente essere completati nei negozi o sul sito ufficiale, dove potrete trovare gli stessi prezzi e comunque la possibilità di ricevere la merce direttamente presso il vostro domicilio. Solo in questo secondo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione, anche se la situazione potrebbe variare di volta in volta.

Expert, offerte e grandi sconti con tanti prezzi bassi

I prezzi attivati da expert sono a conti fatti tra i più bassi che abbiamo visto nell’ultimo periodo, rappresentano il giusto concentrato su cui far affidamento, sopratutto nell’ottica di acquistare uno smartphone di fascia media. Il segmento più coinvolto nella campagna rientra infatti nei 400 euro di spesa, dove potrete trovare Realme 10, TCL 40Se, Motorola Moto E13, Oppo A96, Honor X7, ma anche Honor X8 o il nuovissimo Realme 11 Pro+ (in questo caso l’ordine sarà di 469 euro).

Gli utenti che invece volessero a tutti gli effetti un top di gamma, potranno pensare di acquistare il Samsung galaxy S23, con una spesa di 749 euro, la quale potrà essere ulteriormente ridotta, grazie al rimborso di Samsung. A questo link trovate il sito di Expert, mentre poco sotto le immagini.