La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo una SanDisk Ultra MicroSDXC UHS da 256 GB ad un prezzo non scontato, di più.

Stiamo parlando di uno sconto del 62% sul taglio di memoria da 256 GB. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

SanDisk Ultra microSDXC da 256 GB in mega sconto su Amazon

Con capacità fino a 512 GB1, la scheda SanDisk Ultra microSD™ ha spazio per un maggior numero di ore di video in Full HD3 e garantisce una velocità di trasferimento massima di 100 MB/s2, così puoi spostare rapidamente i tuoi contenuti. Che differenza c’è tra microSD e micro SDXC? Ci sono le microSD standard che hanno una capienza massima di 2GB.

Le microSDHC (acronimo di microSD High Capacity) che possono contenere dai 4 ai 32 GB di dati e le microSDXC che invece hanno capacità di 64–128GB (anche se in teoria possono arrivare fino a 2TB). Questo prodotto è l’ideale per smartphone e tablet Android e fotocamere MIL. Può contenere (in base al taglio di memoria prescelta) fino ad 1 TB di video full HD.

Dispone di una velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, che può trasferire fino a 1000 foto al minuto. Con UHS-I, velocità di trasferimento superiori a 104 MB/s sono possibili solo con dispositivi di lettura/scrittura proprietari. Pensate che il taglio di memoria da 256 GB può essere vostro a soli 23.89 euro invece di 62.99 euro, scontato del 62%. Seguite questo link per maggiori dettagli.