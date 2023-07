Vivete in un’abitazione dove la rete del vostro telefono cellulare non prende in alcune stanze o addirittura in nessuna di esse? Telefonare a qualcuno è diventato un vero incubo?

Forse non sai che a tutto questo c’è una soluzione estremamente semplice da adottare.

La soluzione prende il nome di WiFi Calling, un’innovazione lanciata sul mercato a dicembre del 2022 in primis dall’operatore WindTre ma che si sta espandendo molto velocemente.

WiFi Calling: cos’è e come potrebbe essere utile?

Il WiFi Calling è una novità incredibile che permette di effettuare delle telefonate anche senza un segnale mobile e per farlo sfrutta la rete WiFi domestica a patto che essa sia dello stesso operatore delle vostra rete mobile.

La funzione è estremamente utile per tutti coloro che vivono o lavorano in stabilimenti cui è difficile avere un chiaro segnale di rete mobile per effettuare delle telefonate di ottima qualità.

Per utilizzare il WiFi Calling, chiamato anche Voice Over Wi-Fi (VoWiFi), non sarà necessario scaricare alcuna applicazione esterna e si potranno subito eseguire delle chiamate telefoniche di ottima qualità.

TIM Voce WiFi, il nuovo strumento dell’operatore telefonico

In Italia al momento sono solo due gli operatori che hanno lanciato questo servizio: WindTre e TIM.

TIM Voce WiFi è la nuova funzione dell’operatore che permette di chiamare sfruttando qualsiasi rete WiFi presente nella propria abitazione o nel proprio ufficio. Per utilizzare il servizio, che non prevede dei costi aggiuntivi sulla propria tariffa telefonica, bisogna essere in possesso di smartphone compatibili che siano in grado di supportare il VoWiFi.