Le novità che riguardano il mondo di WhatsApp certamente non sono poche nel corso di queste ultime settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea in primavera ha garantito agli utenti una serie di importanti aggiornamenti, tra la novità della modifica dei messaggi e la possibilità di utilizzare un account in contemporanea su più dispositivi mobili.

WhatsApp, una novità che era passata inosservata

Gli aggiornamenti di WhatsApp in quest’ultimo periodo sono stati tali in termini numerici, che non tutti sono stati intercettati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Una novità per la chat di messaggistica istantanea, in effetti, è passata particolarmente sottotraccia.

Nelle recenti versioni di WhatsApp, infatti, è emerso un tool che consente agli utenti di trovare contatti non presenti nella rubrica del proprio dispositivo, ma che a loro volta hanno salvato il nostro numero sul loro smartphone.

Per scoprire questi contatti è necessario aprire la pagina principale di WhatsApp e digitare una qualsiasi lettera nella barra della ricarica dei numeri salvati in rubrica. Dopo la carrellata dei contatti memorizzati, gli utenti si troveranno dinanzi ad una serie di numeri senza un preciso riferimento a nome e cognome. Proprio questi numeri sono quelli di tutti i contatti che hanno il nostro numero salvato in rubrica.

Questo tool di WhatsApp ancora non è presente su tutti i dispositivi. Per ora, anzi, sembra che questa novità sia legata solo ed esclusivamente agli iPhone. Nel corso delle prossime settimane ci saranno ulteriori novità relative a questo aggiornamento apparentemente di secondo piano, ma con un potenziale interesse da parte di molti iscritti alla chat.